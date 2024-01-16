Недавно американская компания по аренде автомобилей Hetz выставила на продажу 20 тысяч своих электромобилей. Сейчас они продаются по очень привлекательным ценам.

После неудачной попытки заменить свой автопарк на 100 000 электромобилей Tesla, компания Hertz решила продать значительное количество этих электромобилей, ведь их обслуживание и ремонт батареи оказался дороже, чем у обычных авто с ДВС.

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Сейчас на продажу выставили около тысячи автомобилей бренда Tesla. Все они продаются за откровенно "смешные деньги", учитывая то, что эти автомобили в среднем 2020-2021 года производства. Однако, есть нюанс: пробег этих авто – около 100 тысяч километров.

Стоимость новой Tesla Model 3 в США начинается от $39 000, поэтому средняя цена в 20 тысяч за подержанный автомобиль двухлетней давности выглядит довольно привлекательным предложением. Тем более, что среди сотен объявлений можно найти автомобиль с меньшим пробегом и в хорошем состоянии.

Эти подержанные электромобили должны претендовать на налоговую скидку на подержанные электромобили в размере 4000 долларов США, поэтому реальная цена самой дешевой Model 3 на вебсайт Hertz потенциально может составлять 16 500 долларов.

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Среди электромобилей, выставленных на продажу, есть почти новые Chevrolet Bolt 2023 года. Эти авто немного дороже предложенных Tesla, но они в лучшем состоянии и с меньшим пробегом. В общем, средний пробег этих авто колеблется в районе 35 000 км, но есть предложения с пробегом в 12 тысяч км.

Также есть объявления о продаже Nissan Leaf последнего поколения, но их заметно меньше. Автомобили в среднем также оценивают в 20 000 долларов, а средний пробег у них 50 000 км.

Несколько объявлений о продаже Kia EV6 2023 года выпуска, с небольшими пробегами, однако цена на них держится в районе $35 000. Новая Kia EV6 в США стоит от 43 000 долларов в базовой комплектации, поэтому неудивительно, что предложенных автомобилей осталось очень мало.

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Хотя сейчас рынок импортируемых авто из США в нашей стране менее активен, чем раньше, вполне возможно, что электромобили от Hertz попадут в Украину уже совсем скоро, ведь предложение действительно выглядит очень привлекательно.