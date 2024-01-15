Импорт авто в Украину сократился почти на 50%. Средний возраст ввозимого авто в 2023 году составляет 10 лет.

Почти 400 тысяч транспортных средств было ввезено в Украину за 2023 год по данным МВД. Это самые низкие показатели за последние 3 года. Киев, Львовская и Одесская области стали лидерами среди регионов по количеству ввезенных транспортных средств.

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377 063 транспортных средства импортировали в Украину за 2023 год. Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. В целом это самый низкий показатель за последние три года.

Чаще всего в страну ввозят легковые авто - 73.7%. Далее следуют мотоциклы (10.1%) и грузовики (9.7%).

Стоит отметить, что средний возраст ввозимого авто в 2023 году составляет 10 лет. Ввезенные машины помолодели на 2 года по сравнению с 2022 года. Более 50% автомобилей, которые были импортированы в 2023 году, имеют 10 и более лет. Самым возрастным легковым авто, ввезенным в прошлом году, стала Toyota Supra 1990 года.

Бензиновые авто остаются самыми востребованными - их доля в импорте составляет 43%. Дизельными были 33% ввезенных в прошлом году авто.

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве - 11.5%. В топ-3 попали также Львовщина (10%) и Одесская область (7.6%).

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen - 13.1%. На втором месте - Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.

Среди моделей самый популярный - Volkswagen Golf (3.2%), за ним Skoda Octavia, Renault Megane, Volkswagen Passat, Renault Megane Scenic.