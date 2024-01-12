География поставок топлива в Украину меняется часто и быстро.

По итогам 2023 года основными направлениями поставок бензина были Румыния (25% от общего объема импорта), Греция (22%), Польша (21%) и страны Балтии (13%). Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

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Второй год подряд Румыния занимает первое место по поставкам бензина в Украину, 2023-го оттуда поступило 310 тыс. т топлива. Поставки осуществлялись автомобильным, железнодорожным и морским транспортом. Основные объемы – 90% от общего импорта из Румынии – отгружались по железной дороге.

Объемы импорта бензина из Польши увеличились за год вдвое, до 265 тыс. т. До сентября преобладали поставки бензовозами, где доминировала UPG. Но с сентября ОККО нарастила объемы поставок по железной дороге, а сеть UPG, наоборот, уменьшила - автомобильным транспортом. На это повлияли изменения в Таможенный кодекс и блокирование польскими забастовщиками четырех основных пограничных переходов на украинско-польской границе. С ноября ввоз бензина автомобильным транспортом с этого направления снизился в среднем до 4,5 тыс. т в месяц, хотя еще в сентябре было 8,2 тыс. т.

А вот поставки из стран Балтии в прошлом году уменьшились на 13%, до 165,8 тыс. т. Более чем в два раза упал импорт бензина автотранспортом из Латвии. На отгрузку топлива из балтийских стран повлияла блокировка польских КПП. В ноябре объемы ввезенного латвийского бензина составляли 95 т, в декабре - 24 т.

В 2021 году основными поставщиками бензина в Украину были Беларусь и Литва, которые обеспечивали 99% общего импорта, или 50% рынка. Вторая половина рынка питалась с Кременчугского НПЗ.

В 2023 году в Украину было импортировано 1,249 млн т автобензинов, что фактически равно показателям 2022 года и на 4% меньше, чем в 2021-м.