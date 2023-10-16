Увеличение налогов на автомобильный газ предлагает депутат от правящей партии.

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что акциз для водителей авто на газ должен быть увеличен. Такое мнение он высказал в интервью Українським Новинам.

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"Об уменьшении разницы между акцизом на бензин и сжиженный газ. Я считаю, что такая идея имеет основание. Я считаю, что автомобили ездят одними и теми же путями и несправедливо, когда водители на бензине платят больше на ремонт этих дорог, чем автомобили, которые ездят на газе", – считает нардеп.

Он предлагает не уменьшение налога на бензин, а наоборот – поднятие на автогаз. По его словам, идея увеличения акциза на газовое топливо обсуждается на уровне Кабинета Министров.

"Действительно, энергоотдача от газа меньше, чем от бензина примерно на 20-25%. Таким образом и акциз должен быть перечислен. Он должен быть меньше, но не в четыре раза", — уверен глава комитета.