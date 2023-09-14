Средние цены на сжиженный газ на западной границе выросли за 1-13 сентября на $114/т, что эквивалентно 2,8 грн/л. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

За тот же период розничные цены на газ в Украине выросли на 1,08 грн/л. Таким образом, на 13 сентября потенциал для повышения розничных цен составляет около 1,7 грн/л.

Темпы повышения цен в розничных сетях снижают запасы дешевого продукта на рынке. Вместе с тем по мере замещения дорогостоящим газом старых партий владельцы заправок будут адаптироваться к новым ценам.

Согласно данным мониторинга "А-95", по состоянию на 13 сентября средняя розничная цена на автогаз в Украине составляет 25,06 грн/л. В крупных сетях автогаз за сентябрь поднялся в цене в среднем на 1,16 грн/л, в сетях нижнего ценового диапазона – на 0,91 грн/л.

Динамика средних розничных цен на LPG в Украине, грн/л

Динамика средних цен на LPG в Украине, грн/л

По словам операторов рынка, в ближайшую неделю следует ожидать роста розничных цен еще на 1 грн/л. "Сегодня себестоимость в Киеве уже около 23 грн, то есть на потолке это должно быть не менее 26 грн за литр", - говорит представитель большой сети.

Как отмечает аналитик «А-95» Артем Куюн, повышение закупочных цен может еще продолжаться: «Если газ в закупке больше расти не будет, то ожидаем где-то +1,8-2 грн за две недели. Однако на границе цены растут чуть ли не каждый день».

По его мнению, повышение цен на границе может привести также к сокращению скидок на газ по программам лояльности. "Для газа традиционно минимальная маржа, поэтому амортизировать удорожание снижением заработка, как правило, никак", - считает эксперт.

Как сообщал enkorr, стоимость сжиженного газа на западной границе существенно выросла в сентябре и превысила $800/т. Динамика обусловлена в частности снижением отгрузок газа из РФ в Польшу.