Середні ціни на скраплений газ на західному кордоні зросли за 1-13 вересня на $114/т, що еквівалентно 2,8 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

За той же період роздрібні ціни на автогаз в Україні зросли на 1,08 грн/л. Таким чином, станом на 13 вересня потенціал для підвищення роздрібних цін складає біля 1,7 грн/л.

Темпи підняття цін у роздрібних мережах знижують запаси дешевого продукту на ринку. Разом із тим, у міру заміщення дорогим газом старих партій власники заправок будуть адаптуватися до нових цін.

Згідно з даними моніторингу «А-95», станом на 13 вересня середня роздрібна ціна на автогаз в Україні складає 25,06 грн/л. У великих мережах автогаз за вересень піднявся у ціні в середньому на 1,16 грн/л, у мережах нижнього цінового діапазону – на 0,91 грн/л.

Динаміка середніх роздрібних цін на LPG в Україні, грн/л

Динаміка середніх гуртових цін на LPG в Україні, грн/л

Зі слів операторів ринку, у найближчий тиждень варто очікувати зростання роздрібних цін ще на 1 грн/л. «Сьогодні собівартість у Києві вже біля 23 грн, тобто на стелі це має бути не менше 26 грн за літр», — каже представник великої мережі.

Як зазначає аналітик «А-95» Артем Куюн, підвищення закупівельних цін може ще тривати: «Якщо газ у закупці більше рости не буде, то очікуємо десь +1,8-2 грн за два тижні. Проте на кордоні ціни ростуть ледь не щодня».

На його погляд, підвищення цін на кордоні може привести також до скорочення знижок на газ за програмами лояльності. «Для газу традиційно мінімальна маржа, тому амортизувати здорожчання зниженням заробітку, як правило, ніяк», — вважає експерт.

Як повідомляв enkorr, вартість скрапленого газу на західному кордоні суттєво зросла у вересні і перевищила $800/т. Динаміку зумовлено зокрема зниженням відвантажень газу з РФ у Польщу.