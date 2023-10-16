Збільшення податків на автомобільний газ пропонує депутат від правлячої партії.

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що акциз для водіїв авто на газу має бути збільшено. Таку думку він висловив в інтерв’ю Українським Новинам.

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"Щодо зменшення різниці між акцизом на бензин і скраплений газ. Я вважаю, що така ідея має підґрунтя. Я вважаю, що автомобілі їздять одними і тими самими шляхами і несправедливо, коли водії на бензині сплачують більше на ремонт цих доріг, ніж автомобілі, які їздять на газі", – вважає нардеп.

За його словами, ідея збільшення акцизу на газове топливо обговорюється на рівні Кабінету Міністрів.

"Дійсно, енерговіддача від газу є меншою, аніж від бензину приблизно на 20-25%. Таким чином і акциз має бути перерахований. Він повинен бути меншим, але не в чотири рази", – впевнений очільник комітету.