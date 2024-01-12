Географія постачань пального в Україну змінюється часто та швидко.

За підсумками 2023 року основними напрямками постачання бензину були Румунія (25% від загального обсягу імпорту), Греція (22%), Польща (21%) й країни Балтії (13%). Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

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Другий рік поспіль Румунія посідає перше місце з постачання бензину в Україну, 2023-го звідти надійшло 310 тис. т пального. Постачання здійснювались автомобільним, залізничним і морським транспортом. Основні обсяги – 90% від загального імпорту з Румунії – відвантажувалися залізницею.

Обсяги імпорту бензину з Польщі збільшилися за рік удвічі, до 265 тис. т. До вересня переважали постачання бензовозами, де домінувала UPG. Але з вересня ОККО наростила обсяги постачання залізницею, а мережа UPG, навпаки, зменшила — автомобільним транспортом. На це вплинули зміни до Митного кодексу і блокування польськими страйкарями чотирьох основних прикордонних переходів на українсько-польському кордоні. З листопада ввезення бензину автомобільним транспортом із цього напрямку знизилося в середньому до 4,5 тис. т на місяць, хоча ще у вересні було 8,2 тис. т.

А ось постачання з країн Балтії торік зменшилися на 13%, до 165,8 тис. т. Більш ніж у два рази впав імпорт бензину автотранспортом із Латвії. На відвантаження пального з балтійських країн вплинуло блокування польських КПП. У листопаді обсяги ввезеного латвійського бензину становили 95 т, у грудні — 24 т.

2021 року основними постачальниками бензину в Україну були Білорусь та Литва, які забезпечували 99% загального імпорту, або 50% ринку. Друга половина ринку живилася з Кременчуцького НПЗ.

2023 року в Україну було імпортовано 1,249 млн т автобензинів, що фактично дорівнює показникам 2022 року і на 4% менше, ніж 2021-го.