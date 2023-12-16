Власники автомобілів з ДВЗ, які хочуть змінити власне авто на електромобіль часто зустрічаються з новими викликами. У водіїв часто виникають запитання щодо правильної експлуатації авто. Однією з найголовніших турбот є час роботи батареї, та яких правил дотримуватись, аби продовжити її ресурс.

Автовиробники постійно покращують технології виробництва батарей, аби продовжити їх ресурс. Зазвичай сучасні батареї витримують загальний пробіг у 320-350 тисяч кілометрів. Такий пробіг іноді й звичайні авто з ДВЗ не здатні пройти.

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Як приклад, таксі в Європі, як використовують Tesla Model S. Деякі автомобілі проїхали майже 500 000 км за три роки, причому їх батареї зберегли приблизно 80% працездатності від загальної місткості.

Проте всі ви чули, що обмежений ресурс батареї рано чи пізно призводить до її планової заміни. Як приклад – гаджети. Смартфони, як ми знаємо, за досить короткий час швидко втрачають ефективність батареї. Так відбувається тому, що під час роботи елементи батареї руйнуються.

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Довготривале використання такої батареї може призвести до того, що ваш пристрій просто вимкнеться і не запуститься. Такий сценарій не підходить електромобілям. Проте хороша новина в тому, що є низка порад, як продовжити термін роботи вашої батареї.

Говорячи про заряджання, найкраще помірно використовувати швидкі зарядні пристрої постійного струму. Хоча це чудово підходить під час тривалих подорожей або в надзвичайних ситуаціях, коли вам потрібно швидко зарядитись, побічним продуктом швидкої роботи зарядних пристроїв є підвищена температура, яка руйнує акумулятор. Тому краще заряджати авто меншим струмом.

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Також може впливати на ресурс батареї стиль вашого керування. Подібно до швидкого заряджання, швидке розрядження теж елементів може призвести до пошкодження, яке з часом призведе до зниження ефективності. Хоч електромобілі й дарують чудову динаміку, проте, як правило, водії, які їздять на своїх електрокарах в помірному режимі, мають більший ресурс батареї у власних авто.

Виробники чітко усвідомлюють, що потенційних покупців електромобілів може відлякати імовірність передчасного виходу з ладу акумулятора. Правда полягає в тому, що при правильному поводженні більшість сучасних літій-іонних блоків, можливо, прослужать весь термін експлуатації автомобіля.

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Наразі в США, Китаї, та Європі, виробники вже оголошують про можливості заміни АКБ у своїх авто за гарантією. Однак, погана новина для наших водіїв у тому, що в Україні, скоріш за все, така опція буде недоступною ще довгий час. Адже наразі ці авто потрапляють в Україну через так званих “сірих” дилерів, які не надають жодних гарантій. А офіційні імпортери цих марок відхрещуються від нелегально ввезених електромобілів.