Дослідники з Единбурзького університету Шотландії планують відновлювати металевий вміст акумуляторів електромобілів за допомогою біоінженерних бактерій.

За основу взято новий метод, що передбачає перероблення відпрацьованих акумуляторів Nissan Leaf у "фільтрат" — зріджену суспензію акумуляторів — і поєднання цієї суспензії із зазначеними мікробами.

Щоправда, це ще на рівні досліджень. Розробники не вдаються у деталі, не описують сам процес в технологічному порядку. Вони стверджують, що бактерії були обрані та спеціально розроблені для процесу, який відбувається всередині біореактора. Однак як це працює, вони ще не зрозуміли.

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З опису відомо про те, як бактерії виділяють металевий вміст фільтрату акумулятора у вигляді мулу (бактерії випорожнюють частинки металу), який потім можна виділити для використання в будь-якій потрібній ситуації. Повідомляється, що цей біопроцес ніби дає мули кобальту, марганцю, нікелю та літію.

Інноваційний центр промислової біотехнології прагне збільшити масштаб до рівня, який, ймовірно, можна було б використовувати для обробки великої кількості батарей. Щоправда, питання масштабованості витрат не коментується, що викликає занепокоєння.

Единбурзька дослідницька група. Фото: globalvillagespace.com

Експерти запевняють, що використання біоінженерії для розщеплення матеріалів не є новою концепцією — існують подібні дослідження бактерій для розв'язання проблеми мікропластику та синтетики, що не розкладається, але все це перебуває на дуже ранніх стадіях. Тепер до цього списку дослідників можна додати ще й акумулятори.

На відміну від витягування молекул вуглецю, викинутих із вихлопних труб і електростанцій, переробка акумуляторів здається цілком можливою. І, зрештою, це може бути навіть економічно вигідним, оскільки перероблення акумуляторів допоки лишається величезною проблемою.

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Використання сконструйованих бактерій для вилучення критичних металів з акумуляторів електромобілів є значним проривом у переробленні батарей. Цей біологічний процес перероблювання не лише усуває вплив відходів акумуляторів на навколишнє середовище, але й робить крок до того, щоб стати промисловою реальністю.