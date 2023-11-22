Исследователи из Эдинбургского университета Шотландии планируют восстанавливать металлическое содержимое аккумуляторов электромобилей с помощью биоинженерных бактерий.

За основу взят новый метод, предусматривающий переработку отработанных аккумуляторов Nissan Leaf в "фильтрат" - сжиженную суспензию аккумуляторов - и сочетание этой суспензии с указанными микробами.

Правда, это еще на уровне исследований. Разработчики не раскрывают детали, не описывают сам процесс в технологическом порядке. Они утверждают, что бактерии были выбраны и специально разработаны для процесса, который происходит внутри биореактора. Однако как это работает, они еще не поняли.

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Из описания известно о том, как бактерии выделяют металлическое содержимое фильтрата аккумулятора в виде ила (бактерии опорожняют частицы металла), который затем можно выделить для использования в любой нужной ситуации. Сообщается, что этот биопроцесс будто дает илы кобальта, марганца, никеля и лития.

Инновационный центр промышленной биотехнологии стремится увеличить масштаб до уровня, который, вероятно, можно было бы использовать для обработки большого количества батарей. Правда, вопрос масштабируемости затрат не комментируется, что вызывает беспокойство.

Эдинбургская исследовательская группа. Фото: globalvillagespace.com

Эксперты уверяют, что использование биоинженерии для расщепления материалов не является новой концепцией - существуют подобные исследования бактерий для решения проблемы микропластика и синтетики, что не разлагаются, но все это находится на очень ранних стадиях. Теперь к этому списку исследователей можно добавить еще и аккумуляторы.

В отличие от извлечения молекул углерода, выброшенных из выхлопных труб и электростанций, переработка аккумуляторов кажется вполне возможной. И, конце концов, это может быть даже экономически выгодным, поскольку переработка батарей пока остается огромной проблемой.

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Использование сконструированных бактерий для извлечения критических металлов из аккумуляторов электромобилей является значительным прорывом в переработке батарей. Этот биологический процесс переработки не только устраняет влияние отходов аккумуляторов на окружающую среду, но и делает шаг к тому, чтобы стать промышленной реальностью.