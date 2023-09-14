Новые технологии аккумуляторов обеспечат большую мощность, больший радиус действия, более быструю зарядку и низкую стоимость.

Во время недавнего запуска BEV Toyota Motor Corporation (Toyota) объявила, что планирует предложить усовершенствованные BEV с новыми технологиями.

Читайте также: Самая дорогая Toyota в стиле Rolls-Royce вышла в свет

Они не только будут спроектированы и изготовлены по-другому, они также будут питаться рядом новых передовых аккумуляторов, разработанных специально для того, чтобы превзойти разнообразные потребности и ожидания клиентов Toyota.

Такеро Като, президент завода Toyota BEV, отметил, что BEV следующего поколения впервые появятся на рынке в 2026 году, и что 1,7 миллионов из 3,5 миллионов BEV, которые Toyota планирует продать до 2030 года, будут именно этими моделями. Он также подчеркнул, что ряд аккумуляторных технологий станет ключевым фактором для привлечения BEV для более широкого круга клиентов и их потребностей.

«Нам понадобятся разные варианты аккумуляторов, так же, как у нас есть разные варианты двигателей. Важно предлагать аккумуляторные решения, совместимые с разными моделями и потребностями клиентов», – считает Такеро Като.

Toyota представила четыре батареи следующего поколения, включая самые современные достижения как с жидкими, так и с жесткими электролитами, а также представила два дальнейших шага с технологией аккумуляторов с жестким электролитом.

Улучшенная производительность батареи с жидким электролитом

Аккумуляторные батареи с жидкими электролитами, которые являются инновационной технологией для BEV, Toyota продолжает развивать для обеспечения улучшенной плотности энергии, конкурентоспособности и скорости зарядки. Для аккумуляторов с жидким электролитом разрабатываются три основных технологии – «производительная», «популярная» и «высокая производительность».

1. Производительность [литий-ионный]

Литий-ионная аккумуляторная батарея Performance Li-Ion, предназначенная для использования в BEV следующего поколения, которые будут представлены в 2026 году, увеличит запас хода BEV до более чем 800 км в сочетании с улучшенной аэродинамикой и уменьшенным весом автомобиля.

2. Популяризация [литий-железофосфат]

Toyota разрабатывает высококачественные недорогие батареи, чтобы поддержать более широкую привлекательность BEV, предоставляя клиентам разнообразные варианты аккумуляторов – подобно выбору, который они имеют сегодня с разными силовыми агрегатами.

Аккумулятор Popularisation изготовлен с использованием биполярной технологии, которую Toyota внедрила пионером и подтвердила своими NiMH гибридными аккумуляторами для электромобилей в сочетании с недорогим фосфатом лития и железа (LiFePO) как основным материалом.

3. Высокопроизводительный [литий-ионный]

Toyota также разрабатывает высокоэффективную батарею, сочетающую в себе биполярную структуру с литий-ионной химией и катодом с высоким содержанием никеля для достижения дальнейших достижений и дальнейшего увеличения запаса хода до более чем 1000 км в сочетании с улучшенной аэродинамикой и уменьшением веса автомобиля.

Твердотельные аккумуляторы

Долгое время рассматривалась как потенциальная революция для BEV, Toyota совершила технологический прорыв в своем стремлении улучшить долговечность литий-ионных твердотельных аккумуляторов.

Твердотельные батареи Toyota имеют жесткий электролит, что обеспечивает более быстрое движение ионов и большую устойчивость к высоким напряжениям и температурам.

Эти качества делают твердотельные батареи пригодными для быстрой зарядки и разрядки и обеспечивают большую мощность в меньшей форме.

Компромиссом все еще был ожидаемый меньший срок службы батареи. Однако последние технологические достижения Toyota преодолели эту проблему, и компания переключила свое внимание на массовое производство твердотельных аккумуляторов. Цель состоит в том, чтобы быть готовым к коммерческому использованию к 2027-28 годам.

Читайте также: Toyota выпустила спотркар за 220 тысяч евро

И хотя твердотельный аккумулятор изначально планировалось внедрить на HEV, теперь Toyota сосредоточена, прежде всего, на BEV следующего поколения.

Toyota уже разрабатывает литий-ионную твердотельную батарею с более высокими спецификациями, нацеленную на 50% увеличение запаса хода по сравнению с существующими батареями.