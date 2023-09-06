Toyota выпустила особую GR Supra по цене Porsche 911 Turbo. Тираж купе – всего 3 экземпляра.

Компания Toyota выпустила коллекционную GR Supra GT4. Издание 100 Edition посвящено выпуску 100-й гоночной «Супры» и будет выпущено в количестве всего трех штук. Цена – как у Porsche 911 Turbo, 220 тысяч евро. За эту сумму покупатель получит собственное трековое купе. Оно хоть и не омологовано по правилам класса GT4, но вполне подойдет для трек-дней.

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В 2022 году Toyota выпустила очень редкую GR Supra GT4 50 Edition. Так, в компании отметили продажу 50-го по счету GR Supra GT4. Тираж лимитированной версии составил всего шесть экземпляров, за каждый из которых просили 175 тысяч евро.

Доставку клиенту 100-й гоночный «Супры» решено отпраздновать по той же схеме. GR Supra GT4 100 Edition будет выпущена в количестве трех штук, по одной для Европы, Северной Америки и Азии. В ее основу ляжет GR Supra GT4 Evo. Но из-за отсутствия омологации по правилам класса машина будет пригодна разве что для трек-дней.

От гоночной GR Supra GT4 коллекционное купе отличается цветом Plasma Orange, большей вентиляционной прорезью на капоте и новыми крылышками-канардами. Другие особенности – LED-фары, углепластиковые корпуса боковых зеркал, выхлопная магистраль без глушителя и пассажирское кресло с вышивкой 100 Edition.

Под капотом купе стоит рядная «шестерка» 3.0 (BMW B58B30C) с одним двухпоточным турбокомпрессором, развивающим 450 лошадиных сил и 660 Нм момента. Коробка передач – это модифицированный восьмидиапазонный "автомат" ZF с подрулевыми переключателями. Приставка Evo означает, что машина оснащена амортизаторами KW последнего поколения, новым стабилизатором и перенастроенной АБС.

В Европе GR Supra GT4 100 Edition оценили в 220 тысяч евро. По этой цене можно купить, например, Porsche 911 Turbo. Или же 911 Dakar, тоже, кстати, выпущен ограниченным тиражом, правда, 2500 экземпляров.