Дебют нового внедорожника Toyota Century 2024, размер которого как у Rolls-Royce Cullinan, а 3,5-литровый V6, как у Lexus TX 550h+, назначен на 6 сентября.

Презентация будет транслироваться в прямом эфире на YouTube из Токио. Директор по брендингу Toyota Саймон Хамфрис анонсировал внедорожник Century во время показа новых Alphard и Vellfire еще в июне. Правда, тогда можно было увидеть только затемненный тизер автомобиля с размерами Rolls-Royce Cullinan.

Пока информации о новичке не просто мало, а очень мало, в основном идут предсказания и прогнозы.

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Сообщалось, что внедорожник Century может использовать архитектуру TNGA-K с несколькими моделями среднего и большого размера от Toyota и Lexus, включая седаны Avalon и Camry, внедорожники Highlander и Grand Highlander, а также минивэны Alphard/Vellfire.

Если седан Century доступен исключительно с силовыми агрегатами V8, то внедорожник может использовать подключаемую от электросети гибридную установку в соответствии со стратегией электрификации Toyota.

Большинство склоняется к мнению, что дебютный новичок получит ту же трансмиссию, что и флагманский Lexus TX 550h+. Это означает 3,5-литровый гибридный двигатель V6 мощностью 406 л. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

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Внедорожник Century будет продаваться исключительно с двумя рядами сидений, а его колесная база будет на 50 мм длиннее, чем у Lexus TX, и составит 3000 мм. Эта длинная колесная база, а также высокая линия крыши сделают салон Century SUV более просторным.

Официально ценник на новичка не озвучен, Toyota Century может стоить около 105 000 долларов. Ожидается, что Century будет до конца года предлагаться на разных рынках за пределами Японии.