Дебют нового позашляховика Toyota Century 2024, розмір якого як у Rolls-Royce Cullinan, а 3,5-літровий V6, як у Lexus TX 550h+, призначено на 6 вересня.

Презентація транслюватиметься у прямому ефірі на YouTube з Токіо. Директор з брендингу Toyota Саймон Хамфріс анонсував позашляховик Century під час показу нових Alphard та Vellfire ще у червні. Щоправда, тоді можна було побачити лише затемнений тизер автомобіля, що матиме розміри Rolls-Royce Cullinan.

Поки інформації про новачка не просто мало, а дуже мало, в основному йдуть передбачення й прогнози.

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Повідомлялося, що позашляховик Century може використовувати архітектуру TNGA-K з кількома моделями середнього та великого розміру від Toyota і Lexus, включаючи седани Avalon і Camry, позашляховики Highlander і Grand Highlander, а також мінівени Alphard / Vellfire.

Якщо седан Century доступний виключно з силовими агрегатами V8, то позашляховик може використовувати гібридну установку, що підключається від електромережі, відповідно до стратегії електрифікації Toyota.

Більшість схиляється до думки, що дебютний новачок отримає ту ж трансмісію, що і флагманський Lexus TX 550h+. Це означає 3,5-літровий гібридний двигун V6 потужністю 406 к.с. у поєднанні з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач та повним приводом.

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Позашляховик Century буде продаватися виключно з двома рядами сидінь, а його колісна база буде на 50 мм довша, ніж у Lexus TX, і становитиме 3000 мм. Ця довга колісна база, а також висока лінія даху, зроблять салон Century SUV більш просторим.

Офіційно цінник на новачка не озвучено, Toyota Century може коштувати майже 105 000 доларів. Очікується, що Century до кінця року пропонуватиметься на різних ринках за межами Японії.