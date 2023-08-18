За задумом це має бути багатофункціональний комерційний автомобіль, який виконуватиме різноманітну роботу: починаючи від швидкої допомоги, пересувної кав’ярні до бортового автомобіля чи пожежної машини.

Очікується, що апробацію новинка пройде на ринку Індонезії, де великий попит на такий транспорт. Це рішення прийнято після того, як японський автовиробник привіз концепт в Джакарту на міжнародний автосалон Gaikindo. Вантажний операціоніст широкого профілю настільки сподобався місцевим підприємцям, що це спонукало Toyota до переходу від концепту в серійне виробництво. Закон бізнесу підказує: є попит – лови момент!

Японці будуть випускати Toyota Rangga у співпраці з місцевими виробниками спеціальних кузовів. Rangga має стати універсальним комерційним транспортним засобом, завдяки якому Toyota запропонує бізнес-клієнтам готове до експлуатації шасі для будь-якого кузова.

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На всіх рендерах, які представляють потенційні можливості використання моделі, вона показана зі стандартною короткою кабіною та різними надбудовами для майбутнього використання.

У Toyota Rangga безліч кузовних версій, а буде ще більше – оголошено світовий конкурс. Фото: Toyota

Щоправда, Toyota не озвучила деталі, стисло повідомивши про виробництво комерційного Rangga в Індонезії для тамтешнього ринку. Однак у кмітливості менеджерам японського бренду не відмовити: вони запустили світовий конкурс для потенційних бажаючих і креативних дизайнерів щодо майбутнього цього автомобіля. Переможець отримає солідну премію, у перерахунку на українську нацвалюту це десь під 240,7 тисячі гривень

Те, що модель буде в попиті, говорить спеціальна нарада з цього приводу, на яку довелося зібрати представників місцевих конверсійних компаній, які вестимуть переговори з потенційними покупцями.

Сюжет з міжнародного автосалону Gaikindo у Джакарті. відео: car-japan.info