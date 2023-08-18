По замыслу это должен быть многофункциональный коммерческий автомобиль, который будет выполнять разнообразную работу: начиная от скорой помощи, передвижного кафе до бортового автомобиля или пожарной машины.

Ожидается, что апробацию новинка пройдет на рынке Индонезии, где велик спрос на такой транспорт. Это решение было принято после того, как японский автопроизводитель привез концепт в Джакарту на международный автосалон Gaikindo. Грузовой операционист широкого профиля так понравился местным бизнесменам, что это побудило Toyota к переходу от концепта в серийное производство. Закон бизнеса подсказывает: есть спрос – лови момент!

Японцы будут выпускать Toyota Rangga в сотрудничестве с местными изготовителями специальных кузовов. Rangga должен стать универсальным коммерческим транспортным средством, благодаря которому Toyota предложит бизнес-клиентам готовое к эксплуатации шасси для любого кузова.

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На всех рендерах, представляющих потенциальные возможности использования модели, она показана со стандартной короткой кабиной и разными надстройками для будущего использования.

У Toyota Rangga множество кузовных версий, а будет еще больше – объявлен мировой конкурс. Фото: Toyota

Правда, Toyota не озвучила детали, кратко сообщив о производстве коммерческого Rangga в Индонезии для тамошнего рынка. Однако в сообразительности менеджерам японского бренда не отказать: они запустили мировой конкурс для потенциальных желающих и креативных дизайнеров по поводу будущего этого автомобиля. Победитель получит солидную премию, в пересчете на украинскую нацвалюту это где-то под 240,7 тысяч гривен

То, что модель будет в спросе, говорит специальное совещание на этот счет, куда пригласили представителей местных конверсионных компаний, которые будут вести переговоры с потенциальными покупателями.

Сюжет из международного автосалона Gaikindo в Джакарте. видео: car-japan.info