Японская Toyota Motor наконец-то удовлетворила свои запросы на микросхемы, благодаря чему продала в первой половине 2023 года на 5,1% больше автомобилей, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Рост сбыта менеджеры компании объясняют улучшением предложения и спроса на полупроводники. Как результат, с января по июнь включительно Toyota продала по всему миру почти 4,9 млн автомобилей, включая Lexus. В прошлом году компания сообщила о 4,7 миллионах продаж.

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Движущей силой роста была Япония, где количество проданных автомобилей увеличилось на 33,2 процента и превысило 878 000 единиц. Однако на рынке США зафиксировано снижение на 0,7%, а на китайском – 2,8%.

Хорошую результативность дал июнь. В первый месяц лета продажи марок Toyota выросли на 10 процентов, достигнув до 900 000 единиц. В то же время в Китае, где из-за ценовых войн и стремительного роста местных конкурентов брошен вызов иностранным производителям, долгое время доминировавшим на рынке, продажи Toyota упали почти на 13 процентов и составили всего 174 548 автомобилей.

Кстати, другие японские и корейские производители тоже фиксируют ослабление показателей в Поднебесной.

Япония приняла решение с 9 августа запретить поставки в РФ новых и б/у автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 л, с гибридными двигателями. Запрет коснется Toyota Land Cruiser, Camry, Alphard и многих других популярных в России моделей. Фото: Toyota Motor