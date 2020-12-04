Сроки пока точно не определены, но законотворцы надеются ввести запрет с середины 2030-х годов.

Правительство Японии планирует ввести запрет на электрические транспортные средства с середины 2030-х годов, сообщает Reuters со ссылкой на японский телеканал NHK.

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Этот мораторий является частью плана премьер-министра Японии Есихидэ Суги по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу до нуля к 2050 году. Разработкой законопроекта займется японское Министерство экономики, промышленности и торговли. Проект готовятся воплотить в закон до конца нынешнего года.

Комментируя аналогичный запрет в Великобритании, операционный директор Nissan Ашвани Гупта заявил, что компания готова ускорить переход на электрические силовые установки, поскольку осознает изменения в глобальных трендах.

Доля электрокаров в Японии к 2030 году должна увеличиться до 55%, считают аналитики Boston Consulting Group. Спрос на батарейные машины будет расти, благодаря быстрому удешевлению стоимости аккумуляторов.