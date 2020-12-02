Две из них объявили бан для неэлектрических машин на этой неделе.

Великобритания запретит продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и микроавтобусов с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. По новому плану, Британия сократить выбросы до нуля к 2050 году.

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В прошлом году Великобритания стала первой страной Большой семерки, которая на законодательном уровне постановила дойти до нулевого уровня выбросов к 2050 году. Это потребует комплексных изменений в транспортировке, использовании и потреблении энергии. Неэлектрические автомобили в Великобритании будут запрещены с 2030 года.

По статистике Bloomberg, четверть сотни европейских городов с более чем 60 миллионами жителей решили отказаться от дизельных автомобилей в долгосрочной перспективе. 13 из этих городов хотят запретить как дизельные, так и бензиновые автомобили. К последним относятся Париж, Мадрид, Копенгаген, Лондон и Рим.

Другие страны или регионы, которые выдвинули идею запрета транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания включают:

Европейский Союз

Министры охраны окружающей среды ЕС 23 октября заключили соглашение об обязательном достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году, но оставили решение о целевой показатель сокращения выбросов к 2030 году для обсуждения руководителями в декабре.

Германия

Немецкие города начали вводить запреты на старые дизельные транспортные средства, которые выбрасывают большее количество загрязняющих веществ, еще с конца 2018 года.

Норвегия

Норвегия, которая в значительной степени полагается на доходы от нефти и газа, имеет целью стать первой в мире страной, которая прекратит продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, установив срок до 2025 года. Электромобили сейчас составляют около 60% ежемесячных продаж в Норвегии.

Швеция

С 2030 году в Швеции запретят продавать новые автомобили с ДВС.

Дания

В этой стране не только запретят продажу автомобилей с ДВС с 2030 года – под запрет попадут даже гибридные машины, хотя и на пять лет позже. Переход к нулевым выбросов намечен к 2050 году.

Бельгия

В Брюсселе в Бельгии запретят дизельные автомобили с 2030 года, а бензиновые – с 2035 года. Уже с 2022 нелегальными станут бензиновые мотоциклы.

Соединенные Штаты

Калифорния запретит продажи новых легковых и грузовых автомобилей, работающих на бензине, начиная с 2035, заявил в сентябре губернатор Гэвин Ньюсом.

Канада

Канадская провинция Квебек заявила на этой неделе, что запретит продажи новых легковых автомобилей на бензине с 2035 года.

Китай

В 2017 году Китай начал изучать возможность запрета производства и продажи автомобилей в традиционных видах топлива, но не уточнил, когда ограничения могут быть применены. Тем не менее, представитель отрасли в прошлом месяце заявил, что продажи новых энергетических автомобилей (NEV) составят 50% общего объема продаж новых автомобилей в Китае до 2035 года. КНР также остается крупнейшим рынком электрокаров в мире на сегодня.

Индия

В прошлом году Главный аналитический центр Индии попросил производителей скутеров и мотоциклов составить план перехода на электрический транспорт. Аналитический центр также рекомендовал продавать только электрические модели скутеров и мотоциклов объемом двигателя более 150 куб. см с 2025 года.

Израиль

О введении запрета на продажи автомобилей с ДВС с 2030 года объявило Министерство национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля.