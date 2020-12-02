Дві з них оголосили бан для неелектричних машин цього тижня.

Великобританія заборонить продаж нових бензинових і дизельних автомобілів і мікроавтобусів з 2030 року, на п'ять років раніше, ніж планувалося раніше. За новим планом, Британія має скоротити викиди до нуля до 2050 року.

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У минулому році Великобританія стала першою країною Великої сімки, яка на законодавчому рівні постановила дійти до нульового рівня викидів до 2050 року. Це вимагатиме комплексних змін у транспортуванні, використанні та споживанні енергії. Неелектричні автомобілі в Британії будуть заборонені з 2030 року.

За статистикою Bloomberg, чверть сотні європейських міст із більш як 60 мільйонами жителів вирішили відмовитися від дизельних автомобілів в довгостроковій перспективі. 13 з цих міст хочуть заборонити як дизельні, так і бензинові автомобілі. До останніх належать Париж, Мадрид, Копенгаген, Лондон і Рим.

Інші країни або регіони, які висунули ідею заборони транспортні засоби з двигуном внутрішнього згорання включають:

Європейський Союз

Міністри охорони навколишнього середовища ЄС 23 жовтня уклали угоду про обов'язкове досягнення нульового рівня викидів до 2050 року, але залишили рішення про цільовий показник скорочення викидів на 2030 рік для обговорення керівниками в грудні.

Німеччина

Німецькі міста почали вводити заборони на старіші дизельні транспортні засоби, які викидають більшу кількість забруднюючих речовин, ще з кінця 2018 року.

Норвегія

Норвегія, яка значною мірою покладається на доходи від нафти та газу, має на меті стати першою у світі країною, яка припинить продаж автомобілів, що працюють на викопному паливі, встановивши строк до 2025 року. Електромобілі зараз складають близько 60% щомісячних продажів в Норвегії.

Швеція

З 2030 року в Швеції заборонять продавати нові автомобілі з ДВЗ.

Данія

У цій країні не лише заборонять продаж автомобілів з ДВЗ з 2030 року – під заборону потраплять навіть гібридні машини, хоча й на п’ять років пізніше. Перехід до нульових викидів намічений до 2050 року.

Бельгія

У Брюсселі в Бельгії заборонять дизельні автомобілі з 2030 року, а бензинові – з 2035 року. Вже з 2022 року нелегальними стануть бензинові мотоцикли.

Сполучені Штати

Каліфорнія заборонить продаж нових легкових та вантажних автомобілів, що працюють на бензині, починаючи з 2035 року, заявив у вересні губернатор Гевін Ньюсом.

Канада

Канадська провінція Квебек заявила цього тижня, що заборонить продаж нових легкових автомобілів на бензині з 2035 року.

Китай

У 2017 році Китай почав вивчати можливість заборони виробництва та продажу автомобілів на традиційних видах палива, але не уточнив, коли обмеження можуть бути застосовані. Тим не менш, представник галузі минулого місяця заявив, що продажі нових енергетичних автомобілів (NEV) становитимуть 50% загального обсягу продажів нових автомобілів у Китаї до 2035 року. КНР також залишається найбільшим ринком електрокарів у світі на сьогодні.

Індія

Торік Головний аналітичний центр Індії попросив виробників скутерів та мотоциклів скласти план переходу на електричний транспорт. Аналітичний центр також рекомендував продавати лише електричні моделі скутерів та мотоциклів об'ємом двигуна більше 150 куб. см з 2025 року.

Ізраїль

Про введення заборони на продажі автомобілів з ДВЗ з 2030 року оголосило Міністерство національної інфраструктури, енергетики та водопостачання Ізраїлю.