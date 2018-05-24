Те, чого так боялись виробники автомобілів, почало збуватися. Німецькі міста почали впроваджувати на практиці заборона на в'їзд для дизельного автотранспорту.

Гамбург вже ввів обмеження для дизельного транспорту. Під заборону потрапили і легкові авто, і вантажівки, якщо їх екологічний стандарт нижче Євро-5. Влада Гамбурга поки закрили проїзд лише по двох вулицях у центрі міста, але всім адже зрозуміло, що це тільки початок.

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Зрозуміло, що і оновлення автомобіля на більш високий стандарт - це лише тимчасовий захід. Муніципалітети вже виношують плани про повну заборону в'їзду в міста автомобілів з ДВС.

Німеччина - батьківщина дизельного двигуна, першої ж і завдала удару по своєму винаходу. Технологія економічного ДВС, яка стала основою німецької автопромисловості, більше не влаштовує самих німців. Чи зможуть німецькі автоконцерни знайти їй таку ж ефективну і недорогу заміну? - поки сказати складно. Але у них просто немає іншого виходу. Тепер німецький покупець тричі подумає, перш ніж купить дизельний автомобіль, який через якихось 5-10 років може виявитися зовсім нікому не потрібен через заборону пересування на ньому.

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Втім вже зараз можна сказати, що заборонені для використання авто мають значно впасти в ціні. Неважко передбачити, що це спричинить активізацію імпорту таких автомобілів в країни що розвиваються. Вірогідність тог, що дизельні авто будуть більш масово ввозитись до України зростає.