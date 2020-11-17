Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликає парламент скоротити час змін для автомобільного ринку, та заборонити продаж машин з ДВЗ на п'ять років раніше, ніж постановили урядовці

Уряд Великобританії спочатку вирішив припинити продажі нових автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в 2040 році, але пізніше ця дата була перенесена на 2035 рік. Повідомляється, що термін знову перемістили, оскільки очікується, що Борис Джонсон оголосить про заборону з 2030 року.

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Це суттєва зміна, і Financial Times зазначає, що цей крок має на меті “запустити ринок електричних автомобілів у Великобританії та підштовхнути країну до досягнення мети нульових викидів до 2050 року”.

Цей крок слідує за аналогічним рішенням Ірландії, і це призведе до ще більшого тиску на автовиробників, щоб вони стали електричними. Однак, згідно з повідомленнями, гібриди все ще будуть доступні у Великобританії до 2035 року.

Щоб допомогти змінам і переходу до електричних транспортних засобів, уряд інвестує 500 мільйонів фунтів стерлінгів (556,8 млн євро) на покращення інфраструктури зарядних станцій в країні. Частина коштів передбачена для оплати “нових мережевих з’єднань”, що дозволить встановити зарядні станції у віддалених районах.

За данними Reuters, бензинові та дизельні машини цього року склали 73,6% продажів нових автомобілів, електричні транспортні засоби склали лише 5,5%, а решта були гібридними.

Honda, хоча й продає у Королівстві електрокар та пару гібридів, вважає навіть 15-річний план переходу на електрокари “занадто вузьким”. Toyota була більш прямою, заявивши, що заборона продажу нових гібридних автомобілів “поставить під загрозу майбутні інвестиції у Великобританії”, повідомляє Financial Times.