Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает парламент сократить время перемен для автомобильного рынка, и запретить продажу машин с ДВС на пять лет раньше, чем решили чиновники

Правительство Великобритании сначала решило прекратить продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в 2040 году, но позже эта дата была перенесена на 2035. Сообщается, что срок снова переместили, поскольку ожидается, что Борис Джонсон объявит о запрете с 2030 года.

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Это существенное изменение, и Financial Times отмечает, что этот шаг имеет целью "запустить рынок электрических автомобилей в Великобритании и подтолкнуть страну к достижению цели нулевых выбросов до 2050 года".

Этот шаг следует за аналогичным решением Ирландии, и это приведет к еще большему давлению на автопроизводителей, чтобы они стали электрическими. Однако, согласно сообщениям, гибриды все еще будут доступны в Великобритании до 2035 года.

Чтобы помочь изменениям и переходу к электрическим транспортным средствам, правительство инвестирует 500 миллионов фунтов стерлингов (556,8 миллиона евро) на улучшение инфраструктуры зарядных станций в стране. Часть средств предусмотрена для оплаты "новых сетевых соединений", что позволит установить зарядные станции в отдаленных районах.

По данным Reuters, бензиновые и дизельные машины в этом году составили 73,6% продаж новых автомобилей, электрические транспортные средства составили лишь 5,5%, а остальные были гибридными.

Honda, хотя и продает в Королевстве электрокар и пару гибридов, считает даже 15-летний план перехода на электрокары "слишком узким". Toyota была более прямой, заявив, что запрет продажи новых гибридных автомобилей "поставит под угрозу будущие инвестиции в Великобритании", сообщает Financial Times.