На жаль, для електрокарів поки не випускають павербанки, тож власникам батарейних машин все ще доводиться думати про зарядку наперед, аби не застрягнути посеред траси.

Автори наступного відео перевіряли, скільки можуть проїхати сучасні електричні сітікари на одному заряді, а також, як поводяться електрокари при повному розряді батарей.

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У тесті від каналу CARWOW узяло участь шість субкомпактних моделей: Honda E, Volkswagen e-up!, Peugeot e-208, Vauxhall (Opel) Corsa-e, Mini Electric та Renault Zoe.

Спойлер: переможцем тесту за відповідністю заявленого виробником пробігу до реального виявився Renault Zoe – його показник 96 відсотків від паспортних (383 кілометри). А першим автомобілем, що зійшов з пробігу став хетчбек Honda E, який розрядив свій акумулятор за 182 км або 90 відсотків заявленої дальності.

Коли енергія в акумуляторі наближалась до нуля, Honda E почав сигналізувати водію, нагадуючи про необхідність відновлення заряду. Водій з’їхав з траси та попрямував до найближчої зарядної станції, коли автомобіль показував запас ходу в 1 милю (1,6 км), коли показник впав до нуля, автомобіль проїхав ще 14 миль, після чого видав тривожні сигнали іавтоматично перейшов на нейтральну передачу, змушуючи водія з’їхати на узбіччя. Після цього увімкнувся режим паркування, вийти з якого водій вже не міг. Йому довелось дзвонити до служби мобільної зарядки, підзарядити акумулятор і доїхати до стаціонарної станції. Цей епізод починається на часовій відмітці 13:45 у відео.



Сценарії були схожими для всіх шести електрокарів. Перш ніж досягти нуля, системи попереджали водіїв про низький заряд. Потім, коли заряд наближався до критичного значення, система обмежувала потужність, змушуючи водія під’їхати до безпечного місця.

Перегляд відео доступний з субтитрами українською (автоматичний переклад).