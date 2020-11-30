К сожалению, для электрокаров пока не выпускают павербанки, поэтому владельцам батарейных машин все еще приходиться думать о зарядке заранее, чтобы не застрять посреди трассы.

Авторы следующего видео проверяли, сколько могут проехать современные электрические ситикары на одном заряде, а также, как ведут себя электрокары при полном разряде батарей.

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В тесте от канала CARWOW приняло участие шесть субкомпактных моделей: Honda E, Volkswagen e-up!. Peugeot e-208, Vauxhall (Opel) Corsa-e, Mini Electric и Renault Zoe.

Спойлер: победителем теста по соответствию заявленного производителем пробега к реальному оказался Renault Zoe – его показатель 96 процентов от паспортных (383 километра). А первым автомобилем, который сошел с пробега стал хэтчбек Honda E, который разрядил свой аккумулятор за 182 км или 90 процентов заявленной дальности.

Когда энергия в аккумуляторе приближалась к нулю, Honda E начал сигнализировать водителю, напоминая о необходимости восстановления заряда. Водитель съехал с трассы и направился к ближайшей зарядной станции, когда автомобиль показывал запас хода в 1 милю (1,6 км), когда показатель упал до нуля, автомобиль проехал еще 14 миль, после чего издал тревожные сигналы и автоматически перешел на нейтральную передачу, заставляя водителя съехать на обочину. После этого включился режим парковки, выйти из которого водитель уже не мог. Ему пришлось звонить в службу мобильной зарядки, подзарядить аккумулятор и доехать до стационарной станции. Этот эпизод начинается на временной отметке 13:45 в видео.

Сценарии были схожими для всех шести электрокаров. Прежде чем достичь нуля, системы предупреждали водителей о низком заряде. Затем, когда заряд приближался к критическому значению, система ограничивала мощность, заставляя водителя подъехать к безопасному месту.

Просмотр видео доступен с субтитрами на украинском (автоматический перевод).