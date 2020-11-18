Первый электромобиль Honda для европейского рынка получил звание "Автомобиль года 2021" в рамках престижной ежегодной премии Car of the Year Awards.

Honda e также одержал победу в этом конкурсе в категории New Energy.

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Honda e дебютировал на европейском рынке весной 2020 года и с тех пор уже успел получить несколько выдающихся наград, которые подкрепляют его популярность у покупателей. Среди них премия Red Dot Design Awards за лучший дизайн. В Германии Honda e также получил награду EuroCarBody 2020 от экспертов Automotive Circle. Но новый достижение значительно важнее, ведь крошечный электрокар стал первым в истории конкурса японским автомобилем с наградой “Автомобиль года в Германии”.

Жюри премии “Автомобиль года в Германии” состоит из ведущих автомобильных журналистов, которые тестируют новинки рынка, оценивая удобство эксплуатации, ходовые характеристики, адаптированность к рынку и инновационность. Победители в каждой из пяти категорий – Compact, Premium, Luxury, New Energy и Performance – борются за право назваться абсолютным победителем.

“То, что Honda e стал первым японским автомобилем, удостоенным премии “Автомобиль года в Германии”, – большая честь для нас и мы невероятно гордимся этим. Реакция потребителей и СМИ на Honda e, с момента его премьеры, была исключительно положительной. Этот автомобиль является прекрасным примером продукта с уникальным дизайном, передовыми технологиями и интеллектуальными возможностями подключения, что позволяют его владельцам всегда оставаться на связи. Мы бесконечно благодарны за эту награду", – сказал Кацухиса Окуда, генеральный директор и президент Honda Motor Europe.

Фото: Honda e / Honda