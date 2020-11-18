Перший електромобіль Honda для європейського ринку отримав звання "Автомобіль року 2021" в рамках престижної щорічної премії Car of the Year Awards.

Honda e також здобув перемогу в цьому конкурсі у категорії New Energy.

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Honda e дебютував на європейському ринку навесні 2020 року і з того часу вже встиг отримати кілька визначних нагород, які підкріплюють його популярність у покупців. Серед них – премія Red Dot Design Awards за кращий дизайн. У Німеччині Honda e також отримав нагороду EuroCarBody 2020 від експертів Automotive Circle. Та новий здобуток є значно важливішим, адже крихітний електрокар став першим в історії конкурсу японським автомобілем з нагородою “Автомобіль року в Німеччині”.

Журі премії “Автомобіль року в Німеччині” складається з провідних автомобільних журналістів, які тестують новинки ринку, оцінюючи зручність експлуатації, ходові характеристики, адаптованість до ринку і інноваційність. Переможці в кожній з п'яти категорій – Compact, Premium, Luxury, New Energy і Performance – виборюють право назватись абсолютним переможцем.

“Те, що Honda e став першим японським автомобілем, удостоєним премії “Автомобіль року в Німеччині”, – велика честь для нас, і ми неймовірно пишаємося цим. Реакція споживачів і ЗМІ на Honda e, з моменту його прем'єри, була виключно позитивною. Цей автомобіль є прекрасним прикладом продукту з унікальним дизайном, найпередовішими технологіями та інтелектуальними можливостями підключення, що дозволяють його власникам завжди залишатися на зв'язку. Ми безмежно вдячні за цю нагороду”, – сказав Кацухіса Окуда, генеральний директор і президент Honda Motor Europe.

Фото: Honda e / Honda