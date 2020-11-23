Владельцы электромобилей Hyundai Kona Electric в Южной Корее требуют от автопроизводителя замены батарей и денежной компенсации.

В мире было зафиксировано тринадцать случаев самовозгорания батареи Hyundai Kona Electric, что побудило владельцев этих машин в Южной Корее подать на производителя в суд. К пострадавшим присоединились и те, кто хочет избежать подобных неприятностей с батареями своих авто. Коллективный иск подписали более 200 человек.

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Агентство Reuters сообщает, что Hyundai объявила о решении проблемы самовозгорания аккумуляторов, с помощью обновления программного обеспечения электрокаров. Однако истцы не согласны с таким подходом и требуют полной замены аккумуляторов – самой дорогой составляющей электрокаров – новыми, пока они не вспыхнули. Производителем батареи для Kona Electric является компания LG. Она же выпускает аккумуляторы для электрокара Chevrolet Bolt, у которого была зафиксирована такая же проблема с самовоспламенением.

"Батарея, которая не безопасна, похожа на бомбу", – говорит южнокорейский эксперт по батареям Парк Чул-ван.

Одиннадцать из всех зафиксированных случаев самовозгорания аккумуляторной батареи кроссовера произошли в Южной Корее, еще по одному – в Австрии и Канаде. Эта проблема уже привела к резкому падению стоимости электрокроссовера на вторичном рынке. Ссылаясь на это, каждый истец требует от Hyundai компенсации ущерба в размере восьми миллионов вон – примерно 204 тысячи гривен.