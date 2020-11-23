Власники електромобілів Hyundai Kona Electric в Південній Кореї вимагають від автовиробника заміни батарей і грошової компенсації.

У світі було зафіксовано тринадцять випадків самозаймання батареї Hyundai Kona Electric, що спонукало власників цих машин у Південній Кореї подати на виробника до суду. До потерпілих при приєднались і ті, хто хоче уникнути подібних неприємностей з батареями своїх авто. Колективний позов підписало більше 200 осіб.

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Агентство Reuters повідомляє, що Hyundai оголосила про вирішення проблеми самозаймання акумуляторів, за допомогою оновлення програмного забезпечення електрокарів. Однак позивачі не згодні з таким підходом і вимагають повної заміни акумуляторів – найдорожчої складової електрокарів – на нові, поки вони не спалахнули. Виробником батареї для Kona Electric є компанія LG. Вона ж випускає акумулятори для електрокара Chevrolet Bolt, у котрого була зафіксована така ж проблема з самозайманням.

“Акумулятор, який не є безпечним, подібний до бомби”, – говорить південнокорейський експерт з батарей Парк Чул-ван.

Одинадцять із усіх зафіксованих випадків самозаймання акумуляторної батареї кросовера трапились у Південній Кореї, ще по одному – в Австрії та Канаді. Ця проблема вже привела до різкого падіння вартості електрокроссовера на вторинному ринку. Посилаючись на це, кожен позивач вимагає від Hyundai компенсації збитку в розмірі восьми мільйонів вон – приблизно 204 тисячі гривень.