Кабінет Міністрів України 11 листопада 2020 року прийняв зміни в Правила дорожнього руху.

Згідно постанови КМУ № 1105, в Правила дорожнього руху внесено ряд змін.

Користування засобами безпеки

Зокрема, зменшено перелік осіб, яким дозволяється не пристібатись ременями безпеки в автомобілях. Зараз "дозволяється не пристібатися в населених пунктах водіям і пасажирам з інвалідністю, фізіологічні особливості яких унеможливлюють користування ременями безпеки, водіям і пасажирам оперативних та спеціальних транспортних засобів". Раніше це також могли робити водії таксі та інструктори учбових транспортних засобів (пункт 2.3 ПДР). Окрім того, пасажирам транспортних засобів тепер треба користуватися не лише ременями безпеки, але й підголівниками, якщо вони передбачені конструкцією автомобіля (п.5.2).

Водіям мотоциклів з боковим причепом тепер в посвідченні водія достатньо мати категорію А (раніше потрібна була категорія В1).

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В пункті 4.4 змінено вимоги до пішоходів, які пересуваються в темну частину доби чи в умовах недостатньої видимості узбіччям чи проїзною частиною. Якщо раніше світловідбивальні елементи на одязі для них було лише рекомендовано, то тепер вони обов'язкові: "повинні використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи”. Водночас жодних штрафів за відсутність таких елементів поки що не передбачено.

Смуги транспорту

Смугами для громадського транспорту відтепер можна рухатися не лише автобусам, тролейбусам та маршруткам, але й таксі та велосипедистам (раніше останнім не дозволялося). Така смуга має бути позначена спеціальним знаком 5.11 (він має висіти над цією смугою або відноситься лише до крайньої правої смуги).

Окрім того, "водію, який повертає праворуч на дорозі із смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, дозволено виконувати поворот із цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини.”

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Нові знаки

Табличка для транспортних засобів, які позначали вид небезпечного вантажу, раніше мали цифровий код його позначення. Відтепер ці таблички будуть просто оранжевого кольору, без цифрових індексів.

Також табличка до знаків, яка уточнює тип транспортного знаку "З небезпечним вантажем" (7.5.8), трохи змінилась. Якщо раніше вантажівка була зображена в профіль, то зараз – ззаду з оранжевим прямокутником на борту.

В Правилах дорожнього руху України з'явився новий знак, вірніше знак 1.40 “Кінець дороги з удосконаленим покриттям” замінити таким знаком: Зміна покриття".

Нагадаємо, які знаки з’явились на новій трасі.