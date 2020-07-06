Багато опцій, які зберігають життя, встановлюють на дорогі автомобілі, а от на бюджетні – ні.

Сучасні системи безпеки в нинішніх автомобілях значно знижують смертність на дорогах і повинні стати обов'язковими для всіх нових моделей, вважають експерти з Consumer Reports, які провели власне дослідження з цієї проблеми.

Дані дослідження показують, що лише на дорогах США в 2019 року загинули в дорожньо-транспортних пригодах 38 000 чоловік. Цих випадків можна було б скоротити вдвічі, якщо б сучасні системи безпеки були б в обов'язковому порядку встановлені в нових автомобілях.

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За оцінками видання, близько 11 800 життів можуть бути врятовані щороку, якщо попередження про вихід зі смуги руху і системи контролю сліпих зон стануть стандартними для всіх нових транспортних засобів.

Система контролю сліпих зон

Крім того, від 3700 до 7400 осіб зможуть уникнути смерті, якщо в базовому обладнанні транспортних засобів буде встановлена система, яка запобігає рух після вживання алкоголю. Ще 1500 осіб будуть врятовані, якщо в авто буде використана технологія для обміну даними між автомобілями на дорозі.

Система перевірки наявності алкоголю в автомобілі

Нагадаємо, що в Литві будуть ставити "алкогольні замки" на автомобілі. .