Большинство функций, которые сохраняют жизнь, устанавливают на дорогие автомобили, а вот на бюджетные – нет.

Современные системы безопасности в нынешних автомобилях значительно снижают смертность на дорогах и должны стать обязательными для всех новых моделей, считают эксперты Consumer Reports, которые провели собственное исследование по этой проблеме.

Данные исследования показывают, что только на дорогах США в 2019 году погибли в дорожно-транспортных происшествиях 38 тысяч человек. Эти случаи можно было бы сократить вдвое, если бы современные системы безопасности были бы в обязательном порядке установлены в новых автомобилях.

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По оценкам издания, около 11 800 жизней могут быть спасены ежегодно, если предупреждения о выходе из полосы движения и системы контроля слепых зон станут стандартными для всех новых транспортных средств.

Система контроля слепых зон

Кроме того, от 3 700 до 7 400 человек смогут избежать смерти, если в базовом оборудовании транспортных средств будет установлена система, которая предотвращает движение после употребления алкоголя. Еще 1 500 человек будут спасены, если в авто будет использована технология для обмена данными между автомобилями на дороге.

Система проверки наличия алкоголя в автомобиле

Напомним, что в Литве будут ставить "алкогольные замки" на автомобиле