Украинские чиновники и полиция ответили на официальный запрос депутата Киеврады Александра Пабата. Из ответов двух инстанций становится понятно, что системная работа по учету и обеспечению безопасности мест концентрации ДТП не производится.

“Оказывается, что на официальном уровне места концентрации ДТП у нас не фиксируются и анализа причин аварийности не ведется. В Центре организации дорожного движения оправдываются, что Управление патрульной полиции в г. Киеве не передает им данных о характере и местах концентрации аварий в городе”, – сообщил Александр Пабат но своей странице в соцсети.

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“В полиции жалуются на не разработанные нормативы, несмотря на то, что они предусмотрены по решению правительства. Причем такая практика учета аварийности была распространена еще в начале 2000-х годов и за ней определяли приоритетность в планировании автомобильных развязок, установлении огорожений и тому подобное. Поэтому пока два ведомства делят между собой ответственность, киевляне гибнут под колесами авто – в том числе и на улице Зодчих”, – пишет Александр Пабат.

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