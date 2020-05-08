ДТП происходят не только по вине водителей, но и по вине пешеходов. Но, очень часто всю ответственность возлагают на водителя.

Полицейские, при оформлении ДТП, очень часто возлагают вину на водителя, утверждая, что водитель должен все предусмотреть.

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Подтверждает это правило и официальная статистика Нацполиции. За пять месяцев 2020 года среди всех ДТП с пострадавшими 328 произошли из-за нарушения водителями правил проезда пешеходных переходов. За то же время из-за перехода дороги в неустановленном месте зафиксировано 127 ДТП с пострадавшими. Неожиданный выход пешехода на проезжую часть стал причиной 52 ДТП с пострадавшими. 19 ДТП произошло по вине пешеходов в нетрезвом состоянии.

Как видим, водителей в ДТП с участием пешеходов признают виновными намного чаще. Такая ситуация усугубляется почти полной безответственностью пешеходов, ведь за нарушение ПДД их штрафуют крайне редко.

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Правилами дорожного движения предусмотрен целый раздел как пешеходы должны вести себя на дороге. В частности, пешеходам запрещается:

Выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии приближающегося автомобиля; Внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход; Переходить проезжую часть вне пешеходного перехода; Задерживаться и останавливаться на проезжей части.

За переход пешеходом дороги в неустановленном месте или непосредственно перед транспортным средством, что приближается, невыполнение других правил дорожного движения предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 51 грн.

Если эти нарушения повлекли создание аварийной обстановки, то это уже тянет для пешехода или штраф 170 грн или общественные работы на срок от 20-ти до 40-ка часов.

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