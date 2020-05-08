ДТП відбуваються не лише з вини водіїв, а й з вини пішоходів. Але, дуже часто усю відповідальність покладають на водія.

Поліцейські, при оформленні ДТП, дуже часто покладають вину на водія, стверджуючи, що водій мав все передбачити.

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Підтверджує це правило і офіційна статистика Нацполіцї. За п’ять місяців 2020 року серед усіх ДТП з потерпілими 328 стались через порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів. За той же час через перехід дороги у невстановленому місці зафіксовано лише 127 ДТП з постраждалими. Неочікуваний вихід пішохода на проїжджу частину став причиною 52 ДТП з постраждалими. 19 ДТП сталось з вини пішоходів у нетверезому стані.

Як бачимо, водіїв у ДТП за участю пішоходів визнають винними набагато частіше. Така ситуація посилюється майже повною безвідповідальністю пішоходів, адже за порушення ПДР їх штрафують вкрай рідко.

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У Правилами дорожнього руху передбачено цілий розділ як пішоходи повинні вести себе на дорозі. Зокрема, пішоходам забороняється:

Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності автомобіля, який наближається; Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід; Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом; Затримуватися і зупинятися на проїзній частині.

За перехід пішоходом дороги у невстановленому місці або безпосередньо перед транспортним засобом, що наближається, невиконання інших правил дорожнього руху передбачена відповідальність у вигляді попередження або штрафу в розмірі 51 грн.

Якщо ці порушення спричинили створення аварійної обстановки, то це вже тягне для пішохода або штраф 170 грн. або громадські роботи на строк від 20-ти до 40-ка годин.

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