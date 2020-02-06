Количество ДТП на дорогах Украины за 2019 год достигло 160 675 случаев. 26 052 из этих ДТП – с пострадавшими, в которых погибли 3454 человека и 32 736 – травмированы.

Больше всего аварий зарегистрировано в декабря 2019 года – это 10% от всех ДТП. В сентябре количество погибших в результате ДТП было самым большим – 10% от всех погибших в 2019 году. Пик травматизма наблюдался в июле и августе – 19% от всех травмированных в 2019 году.

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Пятница и суббота – дни, когда зарегистрировано наибольшее количество аварий с пострадавшими (это 31% от всех ДТП с погибшими и/или травмированными лицами). По времени совершения, пик аварийности приходится на 17 часов (в это время было совершено 7% от всех ДТП) и наибольшее количество ДТП с погибшими и/или травмированными лицами приходится также на 17 часов.

Самые распространенные виды ДТП:

- столкновение (63%),

- наезд на транспортное средство, стоит (15%),

- наезд на препятствие (12%), что в целом составляет 90% от всех ДТП.

Значительное количество ДТП с пострадавшими была по следующему видам:

- столкновение (41%);

- наезд на пешехода (33%);

- наезд на препятствие (10%)

Основные причины ДТП потерпевших:

-превышение безопасной скорости движения – 8761 аварий (34% от всех ДТП с пострадавшими)

-нарушение правил маневрирования – 5676 (22%);

-нарушение правил проезда перекрестков – 2132 (8%);

-недотримання дистанции – 1967 (8%);

-нарушение правил проезда пешеходных переходов 1673 (6%).

Нетрезвые за рулем и ДТП:

-5189 ДТП с 2019 зарегистрировано именно из-за пребывания водителей в нетрезвом состоянии;

-1216 таких ДТП с погибшими и/или травмированными лицами, в которых 106 человек погибли и 1616 травмированы.

ДТП с участием детей:

- в 2019 году произошло 4656 ДТП с участием детей, из них – 3903 ДТП с пострадавшими, в которых 164 ребенка погибли и 4435 детей травмированы.

Пешеходы и ДТП:

- 8612 ДТП с погибшими и/или травмированными лицами с участием пешеходов, составляет 33% от общего количества ДТП с погибшими и/или травмированными лицами.

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