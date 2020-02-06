Кількість ДТП на дорогах України за 2019 рік сягнула 160 675 випадків. 26 052 з цих ДТП — із потерпілими, у яких загинуло 3454 людини та 32 736 — травмовано.

Найбільше автопригод зареєстровано у грудні 2019 року — це 10% від усіх ДТП. У вересні кількість загиблих унаслідок ДТП була найбільшою — 10% від усіх загиблих у 2019 році. Пік травматизму спостерігався у липні та серпні — 19% від усіх травмованих у 2019 році.

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П’ятниця та субота — дні, коли зареєстровано найбільшу кількість автопригод із потерпілими (це 31% від усіх ДТП із загиблими та/або травмованими особами). За часом скоєння, пік аварійності припадає на 17 годину (в цей час було скоєно 7% від усіх ДТП) і найбільша кількість ДТП із загиблими та/або травмованими особами припадає також на 17 годину.

Найпоширеніші види ДТП:

-зіткнення (63%),

-наїзд на транспортний засіб, що стоїть (15%),

-наїзд на перешкоду (12%), що загалом складає 90% від усіх ДТП.

Значна кількість ДТП із потерпілими була за наступним видами:

- зіткнення (41%);

- наїзд на пішохода (33%);

- наїзд на перешкоду (10%)

Основні причини ДТП потерпілими:

-перевищення безпечної швидкості руху – 8761 автопригод (34% від усіх ДТП із потерпілими);

-порушення правил маневрування – 5676 (22%);

-порушення правил проїзду перехресть – 2132 (8%);

-недотримання дистанції – 1967 (8%);

-порушення правил проїзду пішохідних переходів 1673 (6%).

Нетверезі за кермом і ДТП:

-5189 ДТП за 2019 рік зареєстровано саме через перебування водіїв у нетверезому стані;

-1216 таких ДТП із загиблими та/або травмованими особами, в яких 106 осіб загинуло та 1616 осіб травмовано.

ДТП за участю дітей:

- у 2019 році сталося 4656 ДТП за участю дітей, з них – 3903 ДТП із потерпілими, у яких 164 дитини загинуло та 4435 дітей травмовано.

Пішоходи і ДТП:

- 8612 ДТП із загиблими та/або травмованими особами за участю пішоходів, що становить 33% від загальної кількості ДТП із загиблими та/або травмованими особами.

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