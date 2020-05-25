Українські чиновники та поліція відповіли на офіційний запит депутата київради Олександра Пабата. З відповідей двох інстанцій стає зрозуміло, що системна робота з обліку та убезпечення місць концентрації ДТП не проводиться.

«Виявляється, що на офіційному рівні місця концентрації ДТП у нас не фіксуються і аналізу причин аварійності не ведеться. В Центрі організації дорожнього руху виправдовуються, що Управління Патрульної Поліції у м. Києві не передає їм даних про характер та місця концентрації аварій у місті», – повідомив Олександр Пабат но своїй сторінці в соцмережі.

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«В поліції скаржаться на не розроблені нормативи, попри те, що вони передбачені згідно рішення уряду. Причому така практика обліку аварійності була поширена ще на початку 2000-х років і за нею визначали пріоритетність в плануванні автомобільних розв'язок, встановленні огорожень тощо. Тож поки два відомства ділять між собою відповідальність, кияни гинуть під колесами авто – в тому числі і на вулиці Зодчих», – пише Олександр Пабат.

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