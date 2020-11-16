Кабинет Министров Украины 11 ноября 2020 года принял изменения в Правила дорожного движения.

Согласно постановлению КМУ № 1105, в Правила дорожного движения внесены ряд изменений.

Пользование средствами безопасности

В частности, уменьшен перечень лиц, которым разрешается не пристегиваться ремнями безопасности в автомобилях. Сейчас "разрешается не пристегиваться в населенных пунктах водителям и пассажирам с инвалидностью, физиологические особенности которых делают невозможным пользование ремнями безопасности, водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств". Ранее это также могли делать водители такси и инструкторы учебных транспортных средств (пункт 2.3 ПДД). Кроме того, пассажирам транспортных средств теперь надо пользоваться не только ремнями безопасности, но и подголовниками, если они предусмотрены конструкцией автомобиля (п.5.2).

Водителям мотоциклов с боковым прицепом теперь в удостоверении водителя достаточно иметь категорию А (ранее нужна была категория В1).

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В пункте 4.4 изменены требования к пешеходам, которые передвигаются в темное время суток или в условиях недостаточной видимости по обочине или проезжей части. Если раньше светоотражающие элементы на одежде для них были лишь рекомендованы, то теперь они обязательны: "должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы". В то же время никаких штрафов за отсутствие таких элементов пока не предусмотрено.

Полосы транспорта

Полосами для общественного транспорта теперь можно двигаться не только автобусам, троллейбусам и маршруткам, но и такси и велосипедистам (ранее последним не разрешалось). Такая полоса должна быть обозначена специальным знаком 5.11 (он должен висеть над этой полосой или относится только к крайней правой полосе).

Кроме того, "водителю, который поворачивает направо на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, отделенной прерывистой линией дорожной разметки, разрешено выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее во время выезда на дорогу и для посадки или высадки пассажиров у правого края проезжей части."

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Новые знаки



Табличка для транспортных средств, которые обозначали вид опасного груза, ранее имели цифровой код его обозначения. Отныне эти таблички будут просто оранжевого цвета, без цифровых индексов.

Также табличка к знакам, которая уточняет тип транспортного знака "С опасным грузом" (7.5.8), немного изменилась. Если раньше грузовик была изображен в профиль, то сейчас – сзади с оранжевым прямоугольником на борту.

В Правилах дорожного движения Украины появился новый знак, вернее знак 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием" заменить таким знаком Смена покрытия".

Напомним, какие знаки поставли на новой трассе.