Об установке новых дорожных знаков сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По словам главы “Укравтодора”, первые новые дорожные знаки установлены на Львовщине. В планах – ввести новую навигацию на маршруте Киев – Днепр (Н-31), Северодонецк – КПП Станица Луганская, Киев – Знаменка (Н-01) и многих других маршрутах.

Согласно информации “Укравтодора”, пока в Украине не существует унифицированной системы навигации. Поэтому дорожные знаки обычно не выполняют своей основной функции – помогать водителям во время путешествий. Часто проектировщики делают знаки по своему усмотрению, а у непосредственных заказчиков (служб автомобильных дорог) нет инструмента проверки качества их разработки. Разный формат знаков, различные цвета, шрифты и размеры дорожных знаков – это большая проблема.

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Чтобы выйти из этого замкнутого круга, было принято решение о запуске проекта улучшения дорожной навигации в Украине. Офис поддержки реформ при Укравтодоре пригласил "Агентов перемен" присоединиться к этому.

“Мы часто забываем о том, для чего вообще нужны дорожные знаки. Это информация для планирования маршрутов, предупреждения о возможных дорожных осложнениях и запрещеных действиях. От их качества и функциональности зависит безопасность участников дорожного движения. Наша общая задача – сделать ориентирование в путешествиях максимально комфортным и доступным. Особенно, когда решение нужно принимать быстро", – комментирует Александр Кубраков, Глава “Укравтодора”.

Он озвучил пути решения проблемы навигации на украинских дорогах:

Изучение опыта водителей – едва ли не впервые дорожные знаки в Украине будут разработаны с ориентацией на удобство для тех, для кого они созданы. Отработка на практике новых решений – запуск проекта на пилотных участках. Внесения изменений в стандарты, написанные понятного руководства. Масштабирование опыта использования новой навигационной системы на всю сеть дорог Украины.

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"Агенты перемен" разработали новый дизайн дорожных знаков в Украине и методику их внедрения на примере трассы Н 01 от Городища до Смелы, которую сейчас активно ремонтируют. Прежде всего сосредоточились на навигационных знаках, ведь по нынешним понять, куда надо ехать, крайне трудно. Активисты разработали шрифты, форму знаков, правила их размещения и многие другие нюансы.

В частности, специалисты определили основные принципы, которые помогают упорядочить все решения:

Предсказуемость . Знаки стоят в тех местах, где их ожидает увидеть водитель, и отвечают на те потребности, которые у него возникают.

. Знаки стоят в тех местах, где их ожидает увидеть водитель, и отвечают на те потребности, которые у него возникают. Консистентность . На всем пути знаки и принципы должны быть типичными и схожими.

. На всем пути знаки и принципы должны быть типичными и схожими. Эргономичность. Пользование знаками должно быть удобным.

Пользование знаками должно быть удобным. Эстетичность . Знаки должны быть красивыми, это создает дополнительное доверие, что их делали со знанием дела, а не абы как.

. Знаки должны быть красивыми, это создает дополнительное доверие, что их делали со знанием дела, а не абы как. Избыточность . Дорога должна давать информации больше, чем необходимо, и напоминать правила.

. Дорога должна давать информации больше, чем необходимо, и напоминать правила. Дорога должна помогать.



Далее разработали шрифт, пиктограммы, расстояния, на которых надо ставить знаки, разделили городскую и загородную навигации и тому подобное. Более подробно с наработками "Агентов перемен" касательно дорожных знаков можно ознакомится здесь.

Напомним, что популярный автомобильний навигатор начнет показывать полосы движения.