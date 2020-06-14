Про встановлення нових дорожніх знаків повідомив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

За словами очільника Укравтодору, перші нові дорожні знаки встановлені на Львіщині. В планах - запровадити нову навігацію на маршруті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк – КПП Станиця Луганська, Київ – Знам’янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.

Згідно інформації Укравтодору, наразі в Україні не існує уніфікованої системи навігації. Тому дорожні знаки зазвичай не виконують своєї основної функції — допомагати водіям під час подорожей. Часто проєктувальники роблять знаки на власний розсуд, а у безпосередніх замовників (служб автомобільних доріг) немає інструменту перевірки якості їх розробки. Різний формат знаків, різні кольори, шрифти і розміри дорожніх знаків — це значна проблема.

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Щоб вийти з цього замкнутого кола, було прийнято рішення про запуск проєкту покращення дорожньої навігації в Україні. Офіс підтримки реформ при Укравтодорі запросив "Агентів змін" долучитися до цього.

«Ми часто забуваємо про те, для чого взагалі потрібні дорожні знаки. Це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі дорожні ускладнення та заборонені дії. Від їх якості та функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху. Наше спільне завдання — зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним. Особливо, коли рішення потрібно приймати швидко” — коментує Олександр Кубраков, Голова Укравтодору.

Він озвучив шляхи вирішення проблеми навігації на українських дорогах:

Вивчення досвіду водіїв — чи не вперше дорожні знаки в Україні будуть розроблені з орієнтацією на зручність для тих, для кого вони створені. Відпрацювання на практиці нових рішень — запуск проєкту на пілотних ділянках. Внесення змін до стандартів, написання зрозумілого керівництва. Масштабування досвіду використання нової навігаційної системи на всю мережу доріг України.

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"Агенти змін" розробили новий дизайн дорожніх знаків в Україні та методику їх впровадження на прикладі траси Н 01 від Городища до Сміли, яку зараз активно ремонтують. Найперше зосередились на навігаційних знаках, адже за нинішніми зрозуміти, куди треба їхати, вкрай важко. Активісти розробили шрифти, форму знаків, правила їх розміщення та багато інших нюансів.

Зокрема, фахівці визначили основні принципи, які допомагають впорядкувати всі рішення:

Передбачуваність . Знаки стоять в тих місцях, де їх очікує побачити водій, та відповідають на ті потреби, які в нього виникають.

. Знаки стоять в тих місцях, де їх очікує побачити водій, та відповідають на ті потреби, які в нього виникають. Консистентність . На всьому шляху знаки та принципи мають бути типовими і схожими.

. На всьому шляху знаки та принципи мають бути типовими і схожими. Ергономічність . Користування знаками має бути зручним.

. Користування знаками має бути зручним. Естетичність . Знаки мають бути красивими, це створює додаткову довіру що їх робили із знанням справи, а не аби як.

. Знаки мають бути красивими, це створює додаткову довіру що їх робили із знанням справи, а не аби як. Надлишковість . Дорога має давати інформації більше, ніж необхідно, та нагадувати правила.

. Дорога має давати інформації більше, ніж необхідно, та нагадувати правила. Дорога має допомагати.

Далі розробили шрифт, піктограми, відстані, на яких треба ставити знаки, розділили міську та заміську навігацю тощо. Більш детально з напрацюваннями "Агентів змін" щодо дорожних знаків можна ознайомись тут.

Нагадаємо, що популярний автомобільний навігатор почне показувати смуги руху.