Українські чиновники вкотре намагаються зробити проїзд державними дорогами платним. Але поки що не для всіх. Тож з кого буде стягуватися плата за користування дорогами?

На початку червня Укравтодор ініціював обговорення законопроєктів №3544 та №3545, які впроваджують систему стягнення плати з іноземних перевізників. Законопроєкт був ініційований групою народних депутатів України, а розробником тексту виступив Офіс підтримки реформ при Укравтодорі.

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У проєкті закону передбачено, що плату сплачують іноземні перевізники, які здійснюють транзитні перевезення через територію України.

Вартість проїзду буде встановлюватися Кабінетом міністрів України. У країнах ЄС вартість коливається від 2,2 до 11 грн за 1 км. Очікується, що вартість проїзду в Україні складатиме орієнтовно 3 грн за 1 км.

Система контролю оплати буде залежати від конкретної моделі системи плати, яка буде обиратися на конкурсній основі.

Очікується, що буде як стаціонарне обладнання, гармонізоване з комплексами WiM, так і мобільні патрулі із дистанційним зчитуванням пристроїв нарахування плати.

Плата за проїзд буде стягуватися винятково з автомобільних доріг, які перебувають у нормативному стані. Наразі таких доріг близько 12 тис. км. (загальна протяжність українских доріг близько 170 тис. км.).

Гроші з оплати мають піти в Державний бюджет, а саме в дорожній фонд і використовуватимуться на розвиток доріг.

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