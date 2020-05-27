Чому вираз "ямковий ремонт" викликає у вітчизняних водіїв лише негативні емоції? Невже бодай теоретично він не може дати тривалий позитивний результат? Ми дізналися дещо з теорії утримання автошляхів.

Природньо, що дорога не руйнується відразу вся. Спочатку з певних причин утворюються локальні пошкодження – ями. Тому і ремонти у нас здебільшого – ямкові. Якщо такий виконати якісно і вчасно, то дорога прослужить десятки років. Якщо порушити обидві умови – через рік дороги в класичному розумінні не стане.

Всі секрети будівництва якісних шляхів людство вивчило ще 100 років тому, але для шляховиків деяких країн вони все ще залишаються таємницею.

Чому руйнується асфальт

Руйнація асфальту починається з тріщин – розриву в’яжучої речовини (бітуму), яка в застиглому вигляді є основою асфальту. Тріщини у свою чергу з’являються внаслідок або надмірних навантажень зверху, або через зміщення основи (щебеневої подушки) дороги внизу. А “пливе” основа або через неякісне виконання, або через природні явища – підтоплення, зсуви, коріння рослин: тобто знову-таки з вини будівельників, які ці катаклізми мали б передбачити і виключити.

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Потім у тріщини потрапляє вода, яка влітку ще більше порушує основу, а взимку, замерзаючи, прискорено розриває поверхневі шари дороги на окремі уламки. Вони трощаться колесами і ними ж виносяться в усі сторони. Все, яма готова. Чим довше її будуть ігнорувати ремонтники, тим ширше и глибше вона становитиметься щодня.

Чому латки тримаються недовго

Свідоме застосування дешевого методу ямкового ремонту (див.нижче)

Використання бітуму низького сорту, який погано переносить спеку і мороз.

Порушення технології робітниками: недбала підготовка ям, погане ущільнення засипаної асфальтової суміші.

Погана подушка (основа автошляху) – брак будівництва, який можна виправити лише складними капітальними роботами.

Якби такий контроль якості будівництва та ремонту шляхів застосовували б скрізь, потреби в постійних ямкових ремонтах не було б.

Як треба латати ями

Автодорожна наука (принаймні, вітчизняна) пропонує два способи ремонту ям: з так званою розробкою і без такої.

Перший спосіб. В ідеалі яму спочатку треба поглибити до основи, надати їй вигляду вертикального шурфу і вичистити від уламків і пилу. Потім утворений шурф поливають розігрітим бітумом і послідовно засипають складовими дорожнього полотна – щебнем і асфальтовою сумішшю. Після ущільнення катком або віброплитою латка готова. Цей спосіб називають ще нарізкою карт, тому що кожну яму розробляють, вирізаючи в асфальті прямокутні ділянки.

Грунтовний метод ремонту: розробка ями тим чи іншим способом, її очищення, заповнення сумішшю та ущільнення.

Другий спосіб. За великим рахунком це тимчасовий варіант: дірка у дорозі залишається яка вона є, з неї вичищається тільки пил і сміття. Після чого вона проливається гарячим бітумом і засипається тією самою асфальтовою сумішшю з відповідним ущільненням знову-ж таки катком або вібратором.

Зрозуміло, що перший спосіб ремонту доволі витратний, адже для випилювання карт потрібна спеціальна техніка, а остаточна розробка ям виконується вручну багатьма людьми. Але відремонтований в такий спосіб фрагмент шляху не поступається довговічністю основній дорозі.

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Другий спосіб набагато швидший і дешевший. Але такі латки важко зробити довговічними через їхню невелику товщину і малу поверхню зчеплення з основним тілом покриття. Проте, парадокс у тому, що сучасні технології дорожнього ремонту спрямовані на вдосконалення саме другого способу, без нарізки карт. Але нам ці технології не підходять, оскільки потребують дорогого обладнання – тобто втрачається весь сенс економії

Нові технології

Незважаючи ні на що, певні нові технології ямкового ремонту таки проникають і на вітчизняні дороги. У багатьох шляхово-експлуатаційних організаціях є в користуванні обладнання для струменево-ін’єкційного методу ремонту, який також називають інжекторним.

Струменево-ін’єкційний метод ремонту ям – швидкий, ефективний та всесезонний, але потребує недешевого обладнання.

Сутність його в заповненні ями (як розробленої, так і ні) бітумною емульсією і дрібним щебнем під тиском. По спеціальному рукаву стиснене повітря подає зазначені матеріали просто в місце ремонту, де власне, пошарово і утворюється асфальтобетон. Такий ремонт можна виконувати і взимку.

Ще одна технологія – застосування холодних асфальтобетонних сумішей, вона хороша тим, що дозволяє латати ями взимку, коли проблематичне транспортування гарячого асфальту через його передчасне охолодження. Заздалегідь заготована холодна суміш укладається в попередньо розігріту газовою горілкою яму і ущільняється. Суттєві недоліки – висока ціна суміші та її невелика міцність на зсув, тому її рекомендується застосовувати як терміновий засіб для невеликих пошкоджень.

Більшості ямкових ремонтів можна уникнути, якщо кожну нову тріщину відразу “шпатлевати” спеціальним бітумом.

Отже, досягнення науки і довід передових підприємств говорять за те, що ямковий ремонт може бути якісним, і не завжди для цього потрібні захмарні бюджети. Залишається побажати одне одному, щоб поодинокі випадки вдалих ямкових ремонтів перетворилися для нас у звичне явище.

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