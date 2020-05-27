Почему выражение "ямочный ремонт" вызывает у отечественных водителей только негативные эмоции? Неужели хотя бы теоретически он не может дать длительный положительный результат? Мы узнали кое-что из теории содержания автодорог.

Естественно, что дорога не разрушается сразу вся. Сначала по определенным причинам образуются локальные повреждения – ямы. Поэтому и ремонты у нас в основном ямочные. Если такой выполнить качественно и вовремя, то дорога прослужит десятки лет. Если нарушить оба условия – через год дороги в классическом понимании не станет.

Все секреты строительства качественных дорог человечество изучило еще 100 лет назад, но для дорожников некоторых стран они все еще остаются тайной.

Почему разрушается асфальт

Разрушение асфальта начинается с трещин – разрыва вяжущего вещества (битума), который в застывшем виде является основой асфальта. Трещины в свою очередь появляются вследствие чрезмерных нагрузок сверху, или из-за смещения основания (щебеночной подушки) дороги внизу. А “плывет” основа или из-за некачественного исполнения, или из-за природных явлений – подтопление, оползни, корни растений: то есть опять-таки по вине строителей, которые эти катаклизмы должны были бы предусмотреть и исключить.

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Потом в трещины попадает вода, которая летом еще больше нарушает основу, а зимой, замерзая, ускоренно разрывает поверхностные слои дороги на отдельные обломки. Они разбиваются колесами и ими же уносятся во все стороны. Все, яма готова. Чем дольше ее будут игнорировать ремонтники, тем шире и глубже она будет становиться ежедневно.

Почему латки держатся недолго

Сознательное применение дешевого метода ямочного ремонта (см.ниже)

Использование битума низкого сорта, который плохо переносит жару и мороз.

Нарушения рабочими технологии: небрежная подготовка ям, плохое уплотнение засыпанной асфальтовой смеси.

Плохая подушка (основа автодороги) - брак строительства, который можно исправить лишь сложными капитальными работами.

Если бы такой контроль качества строительства и ремонта дорог применяли везде, потребности в постоянных ямочных ремонтах не было бы.

Как надо латать ямы

Автодорожная наука (по крайней мере, отечественная) предлагает два способа ремонта ям: с так называемой разработкой и без таковой.

Первый способ. В идеале яму сначала надо углубить до основания, придать ей вид вертикального шурфа и вычистить от обломков и пыли. Затем образовавшийся шурф поливают разогретым битумом и последовательно засыпают составляющими дорожного полотна – щебнем и асфальтовой смесью. После уплотнения катком или виброплитой заплатка готова. Этот способ называют еще нарезкой карт, потому что каждую яму разрабатывают, вырезая в асфальте прямоугольные участки.

Основательный метод ремонта: разработка ямы тем или иным способом, ее очистка, заполнение смесью и уплотнение.

Второй способ. По большому счету это временный вариант: дырка в дороге остается как она есть, из нее вычищается только пыль и мусор. После чего она проливается горячим битумом и засыпается той самой асфальтовой смесью с соответствующим уплотнением опять таки катком или вибратором.

Понятно, что первый способ ремонта довольно затратный, ведь для выпиливания карт нужна специальная техника, а окончательная разработка ям выполняется вручную многими людьми. Но отремонтированный таким образом фрагмент пути не уступает долговечностью основной дороге.

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Второй способ намного быстрее и дешевле. Но такие заплатки трудно сделать долговечными из-за их небольшой толщины и малой поверхности сцепления с основным телом покрытия. Однако, парадокс в том, что современные технологии дорожного ремонта направлены на совершенствование именно второго способа, без нарезки карт. Но нам эти технологии не подходят, поскольку требуют дорогого оборудования – то есть теряется весь смысл экономии.

Новые технологии

Несмотря ни на что, определенные новые технологии ямочного ремонта таки проникают и на отечественные дороги. Во многих дорожно-эксплуатационных организациях есть в пользовании оборудование для струйно-инъекционного метода ремонта, который также называют инжекторным.

Струйно-инъекционный метод ремонта ям – быстрый, эффективный и всесезонный, но требует недешевого оборудования.

Суть его в заполнении ямы (как разработанной, так и нет) битумной эмульсией и мелким щебнем под давлением. По специальному рукаву сжатый воздух подает указанные материалы прямо в место ремонта, где собственно, послойно и образуется асфальтобетон. Такой ремонт можно выполнять и зимой.

Еще одна технология – применение холодных асфальтобетонных смесей, она хороша тем, что позволяет латать ямы зимой, когда проблематично транспортировать горячий асфальт из-за его преждевременного охлаждения. Заранее заготовленная холодная смесь укладывается в предварительно разогретую газовой горелкой яму и уплотняется. Существенные недостатки – высокая цена смеси и ее небольшая прочность на сдвиг, поэтому ее рекомендуется применять как срочное средство для небольших повреждений.

Большинства ямочных ремонтов можно избежать, если каждую новую трещину сразу "шпатлевать" специальным битумом.

Итак, достижения науки и опыт передовых предприятий говорят про то, что ямочный ремонт может быть качественным, и не всегда для этого нужны заоблачные бюджеты. Остается пожелать друг другу, чтобы единичные случаи удачных ямочных ремонтов превратились для нас в привычное явление.

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