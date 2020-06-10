Украинские чиновники в очередной раз пытаются сделать проезд по государственным дорогам платным. Но пока не для всех. Так с кого же будет взиматься плата за пользование дорогами?

В начале июня Укравтодор инициировал обсуждение законопроектов №3544 и №3545, которые внедряют систему взимания платы с иностранных перевозчиков. Законопроект был инициирован группой народных депутатов Украины, а разработчиком текста выступил Офис поддержки реформ при Укравтодоре.

Читайте также: Что такое "ямочный ремонт дороги" и может ли он быть качественным

В проекте закона предусмотрено, что будут платить иностранные перевозчики, которые осуществляют транзитные перевозки через территорию Украины.

Стоимость проезда будет устанавливаться кабинетом министров Украины. В странах ЕС стоимость колеблется от 2,2 до 11 грн. Ожидается, что стоимость проезда будет составлять ориентировочно 3 грн за 1 км.

Система контроля оплаты будет зависеть от конкретной модели системы платы, которая будет избираться на конкурсной основе.

Ожидается, что будет как стационарное оборудование, гармонизированное с комплексами WiM, так и мобильные патрули с дистанционным считыванием устройств начисления платы.

Плата за проезд будет взиматься исключительно с автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии. Сейчас таких дорог около 12 тыс. км (Общая протяженность украинских дорог около 170 тыс. км).

Деньги по оплате должны пойти в Государственный бюджет, а именно в дорожный фонд и использоваться на развитие дорог.

Читайте также: Зеленский пообещал построить дороги до конца каденции​​​​​​​