Це знадобиться водіям, щоб завчасно перебудуватись перед маневром.

В незнайомому місті у водіїв дуже часто виникають проблеми із смугами руху перед поворотами. Адже українські дорожники “економлять” і встановлюють знаки, які розподіляють напрямки руху по смугах, перед самим перехрестям, коли водію зайняти потрібну смугу вже неможливо. Не усі навігатори надають інформацію про смуги руху завчасно.

Мобільний застосунок Waze, один з найбільш популярних навігаторів серед українців, анонсував появу такої функції. Згідно повідомлення на офіційній сторінці Waze в Фейсбук, “у фазу бета-тестування перейшла довгоочікувана функція – відображення смуг. Після закінчення тестування оновлення буде доступне всім користувачам”. Коли це станеться, не повідомляється.



Раніше в навігаторі Waze з’явилась функція попереджень про залізничні переїзди.

Нагадаємо, як виглядав автомобільний навігатор у 1970-их роках.