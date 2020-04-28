Это понадобится водителям, чтобы заблаговременно перестроиться перед маневром.

В незнакомом городе у водителей очень часто возникают проблемы с полосами движения перед поворотами. Ведь украинские дорожники “экономят” и устанавливают знаки, которые распределяют направление движения по полосам, перед самым перекрестком, когда водителю занять нужную полосу уже невозможно. Не все навигаторы предоставляют информацию о полосах движения заблаговременно.

Мобильное приложение Waze, один из самых популярных навигаторов среди украинцев, анонсировало появление такой функции. Согласно сообщения на официальной странице Waze в Фейсбук, “в фазу бета-тестирования перешла долгожданная функция – отображение полос. После окончания тестирования обновление будет доступно всем пользователям”. Когда это произойдет, не сообщается.

Ранее в навигаторе Waze появилась функция предупреждений о железнодорожных переездах.

Напомним, как выглядел автомобильный навигатор в 1970-ых годах.