В основі технології – касетний програвач.

Сьогодні автомобільний навігатор – річ буденна і звична. Навігація є у смартфонах і на окремих пристроях. А 50 років тому така система здавалась ледь не фантастичною. Та це не зупиняло винахідників.

Єдиним навігатором автомобілістів 1970-х була паперова мапа. І хоча перший супутник Землі був запущений на орбіту ще у 1957-му році, про GPS тоді ще ніхто не чув. А от касетні програвачі були у ходу. Пізніше умільці почали робити з них перші домашні комп’ютери, а до того пробували перетворити касетники на автомобільну навігацію.

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Система була досить примітивною і потребувала наявності певної кількості касет з записом голосових вказівок – за задумкою їх можна було придбати або записати самостійно. У основі касетної навігації був блок управління, котрий з’єднувався з програвачем і одометром та спідометром. Вираховуючи швидкість автомобіля та пройдений шлях, блок управління віддавав команду програвачу прокручувати плівку на касеті з відповідними голосовими командами.

Система, хоч і була передовою для того часу, мала суттєві недоліки. Головний з них – відсутність оперативної інформації про дороги, через що касетний навігатор міг скерувати водія на закриту дорогу. Ще один важливий мінус, можливо, навіть більший за перший – надто висока вартість пристрою. Саме тому у масове виробництво гаджет так ніколи й не потрапив.

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