За 10 років машини з ДВЗ можуть бути повністю заборонені до продажу на території усіх держав Євросоюзу.

Європейські країни все тугіше затягують “зашморг” для неелектричних автомобілів. Однак серед учасників ЄС є й такі, що опираються неминучому. Переконати їх узявся датський міністр.

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На зустрічі міністрів навколишнього середовища ЄС у Люксембурзі міністр клімату та енергетики Данії Дан Йоргенсен закликав розробити стратегію тотального обмеження для дизельних та бензинових автомобілів, включаючи повну заборону продажів на рівні країн-членів до 2030 року, у рамках боротьби зі змінами клімату. Пропозиція була підтримана 10 представниками інших країн.

При цьому Литва, Латвія, Словенія, Болгарія та ряд інших країн, наголосили на необхідності одночасно вжити заходів, щоб зупинити “витік вуглецю” – наплив вживаних авто із Західної Європи у східний регіон ЄС.

За чинною стратегією самої Єврокомісії, до 2030 року регіон має скоротити кількість викидів на 40 відсотків, а повністю позбутись шкідливого транспорту – до 2050 року. Однак датська делегація стверджує, що для досягнення бажаного результату потрібно значно прискоритись.

Йоргенсен має на меті отримати від Єврокомісії дозвіл для своєї країни на посилення обмежень з 2030 року і повну заборону продажу легкового транспорту з ДВЗ, починаючи з 2040 року. “План А був би зробити цю заборону загальноєвропейською”, – заявив він агенству Reuters.

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